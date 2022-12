Stragi naziste: Bologna, il cordoglio del card. Zuppi e della Chiesa per la morte di Francesco Pirini, testimone di Monte Sole

Il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi e la Chiesa di Bologna, appena appresa la notizia della morte di Francesco Pirini, testimone sopravvissuto alla strage di Monte Sole, esprimono vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia. Lo si legge in una nota diffusa dall’arcidiocesi. I funerali di Pirini saranno celebrati domani, sabato 3 dicembre, alle 10 nella chiesa di San Nicolò di Gardelletta, a Marzabotto, da mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’Amministrazione. “Sono tantissimi – afferma don Angelo Baldassarri, vicario episcopale per il settore ‘Comunione’ – i giovani che visitando Monte Sole hanno avuto il dono di conoscerne la storia attraverso la testimonianza indimenticabile di Francesco Pirini. Alla narrazione dell’eccidio di Cerpiano in cui era stata sterminata la sua famiglia seguiva il racconto di come, con un lento cammino interiore, era giunto a perdonare i carnefici. Antonietta Benni, la suora dell’asilo, lo aveva rimproverato in occasione della richiesta del perdono per Reder, dicendogli che ‘un cristiano non può non perdonare’”. “Un po’ alla volta – prosegue don Baldassari – Francesco ha scoperto il dono del perdono che rende diversi dagli uccisori perché libera da quell’odio che ci tiene incatenati al passato; ha avuto il coraggio e la gioia contagiosa di farlo perché ‘le cose possono cambiare’ e solo così, fatta l’Europa, si sarebbe potuto fare il popolo europeo”. “La Chiesa di Bologna – conclude il vicario episcopale per il settore ‘Comunione’ – ha imparato in maniera ancor più profonda da questo figlio e oggi fa proprio il suo messaggio di perdono, dono prezioso per la società odierna”.