Diocesi: Bologna, le felicitazioni del card. Zuppi all’archimandrita Dionisios Papavasiliou eletto vescovo ausiliare della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia

Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha espresso le felicitazioni della Chiesa bolognese all’archimandrita Dionisios Papavasiliou, attualmente parroco della Chiesa greco-ortodossa di San Demetrio Megalomartire di Bologna, eletto vescovo titolare di Kotyeon e ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Bologna spiegando che il porporato ha delegato mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, a rappresentare l’arcidiocesi all’ordinazione episcopale del vescovo Dionisios martedì 6 dicembre nella cattedrale ortodossa di San Giorgio dei Greci, a Venezia. Mons. Ottani sarà accompagnato anche da don Andrés Bergamini, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso e da mons. Juan Andrés Caniato, direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes. Il vescovo Dionisios è stato eletto dal Santo Sinodo della Chiesa patriarcale di Costantinopoli il 28 novembre scorso.

“La Chiesa di Bologna – afferma mons. Ottani – è molto legata alla presenza in città e in diocesi di padre Dionisios. Con lui il cammino ecumenico ha fatto grandi passi in avanti per un’unità delle Chiese preceduta dalla fraternità tra le persone”.