Eurobarometro: forte sostegno dei cittadini Ue a euro, Next Generation Eu e Sure (occupazione). Stop a monete da 1 e 2 centesimi

I cittadini europei continuano ad aver forte fiducia nell’euro, nello Strumento Ue per la ripresa e resilienza e nel meccanismo per la tutela dei posti di lavoro, Sure. È quanto emerge dall’Eurobarometro pubblicato oggi dalla Commissione Ue. L’indagine rileva che il 77% degli intervistati ritiene che l’euro sia un bene per l’Ue e il 69% che sia positivo per il proprio Paese. Inoltre, i risultati dimostrano un elevato sostegno per lo Strumento di ripresa e resilienza, nell’ambito di Next Generation Eu: “il 75% dei rispondenti sostiene l’idea di un piano di ripresa a sostegno di tutti gli Stati membri, a condizione che effettuino investimenti e riforme verdi, digitali e sociali”. Il sondaggio evidenzia anche la fiducia dei cittadini in Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), il meccanismo da 100 miliardi di euro per la tutela dei posti di lavoro e dei redditi colpiti dalla pandemia di Covid-19: “L’80% degli intervistati ritiene che sia stato positivo che l’Ue abbia fornito dei prestiti ai Paesi” per proteggere l’occupazione. Infine è emerso che “il 64% degli intervistati è favorevole all’abolizione delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, e questo riflette un sostegno a grande maggioranza nei Paesi della zona euro”.