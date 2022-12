Diocesi: Lucca, Arcidiocesi, Sisifo e Banca Etica hanno firmato oggi accordo per la sostenibilità energetica nelle parrocchie e comunità religiose

Stamani l’Arcidiocesi di Lucca, Sisifo Società Benefit e il Gruppo Banca Etica, attraverso un impegno sottoscritto rispettivamente dall’arcivescovo, mons. Paolo Giulietti, dall’amministratore delegato di Sisifo, Giuseppe Lanzi, e dalla presidente di Banca Etica, Anna Fasano, hanno stretto un’intesa di collaborazione finalizzata a rendere concreti gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal progetto Lucensis. Arcidiocesi di Lucca, Sisifo Società Benefit e Gruppo Banca Etica hanno così deciso di essere compagni di viaggio per tradurre tale consapevolezza in azioni concrete da condurre a diversi livelli e grazie a strumenti specifici. Azioni e strumenti guidati da un approccio sistemico ispirato a criteri scientifici e mirato a elaborare modelli di intervento replicabili, efficaci ed efficienti che consentono un cambiamento degli stili di vita. In particolare, il proposito dell’Arcidiocesi è di sviluppare realtà diocesane che diano risposte alla crisi climatica a partire dalla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (Cers), dove quest’ultimo aggettivo accentua la dimensione sociale e la lotta alla povertà energetica sempre più diffusa. L’accordo prevede altresì l’ideazione di prodotti e servizi bancari dedicati alle realtà religiose e alle CERS, e l’elaborazione di percorsi di formazione alla finanza etica e attività di divulgazione del progetto Lucensis. “La collaborazione con il Gruppo Banca Etica – commenta l’arcivescovo Giulietti – non nasce oggi per la nostra Diocesi; qui si rafforza ulteriormente. Vogliamo insieme percorrere il Pellegrinaggio di Ecologia Integrale che, ispirato dalla Laudato Si’ di Papa Francesco, abbiamo chiamato Progetto Lucensis. L’esperienza del Gruppo Banca Etica integra gli obiettivi pastorali con competenze trasversali fondamentali per lo sviluppo di CERS – Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali – e di percorsi di formazione finalizzati al buon uso del denaro”.