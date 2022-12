Diocesi: Taranto, seminario di formazione il 5 dicembre su “Popolo di Dio e Fraternità dei popoli”

L’Ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Taranto riprende le attività, nel nuovo anno pastorale e inserendosi nel cammino sinodale, proponendo un Seminario di formazione sul tema “Popolo di Dio e Fraternità dei popoli: dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco”. “Il futuro del mondo è nella fraternità”, scrive in una nota don Antonio Rubino, vicario episcopale per la cultura. “Dal Bahrein, dove si è recato pellegrino di pace, papa Francesco ha segnalato, ancora una volta, l’orizzonte della fraternità come futuro dell’umanità”. “Papa Francesco – prosegue il sacerdote – per la sua cultura del popolarismo chiede alla politica l’impegno di costruzione del popolo attraverso l’esercizio della cittadinanza e la promozione dell’amicizia sociale”. Sono questi i temi che il Seminario di formazione, guidato dal prof. Lino Prenna, svilupperà a partire dal primo incontro, lunedì 5 dicembre, che come introduzione generale presenterà “il popolarismo di Papa Francesco”. E’ aperto a tutti ma occorre dare l’adesione con posta elettronica all’indirizzo: cultura@diocesi.taranto.it.