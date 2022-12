Diocesi: Civitanova Marche, il 4 dicembre incontro “Sete di stabilità. Essere giovani nella società instabile” con il libro di Buoncompagni

(foto Caritas Fermo)

È in programma per domenica 4 dicembre, alle ore 17 nella parrocchia San Pietro di Civitanova Marche, l’incontro dal titolo “Sete di stabilità. Essere giovani nella società instabile”, organizzato dalla rete sociale “Oltre”, che partirà dalla presentazione del libro “Instability. La società che sopravvive” (Edizioni LaGru), di Giacomo Buoncompagni, assegnista di ricerca in Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze. “Si tratta di un appuntamento che ha come protagonisti i giovani, un evento che è stato voluto ed ideato proprio dai giovani e dove un giovane scrittore e ricercatore universitario, sarà protagonista. Ci piace questo impegno dei giovani. Come ricordato anche da Papa Francesco ‘i giovani sono speranza e futuro’ e proprio per questo diventa importante sostenere il protagonismo dei giovani”. Sono queste le parole di Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas di Fermo, che presenta questo appuntamento come l’occasione per riflettere sull’idea di stabilità nella società contemporanea e come in questo scenario si inseriscono i giovani. Un momento di riflessione che, coordinata da Stefania Minciullo, operatrice culturale di rete, penderà spunto dal tema dei giovani affrontato nel libro, cercando il ruolo degli stessi nella società attuale, dove non ci si ferma spesso per riconoscere il valore delle relazioni e della cooperazione.