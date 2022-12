Minori: Garlatti (Agia), “costituire subito la Bicamerale infanzia”

“A quasi due mesi dalla prima seduta del Parlamento non è ancora stata costituita la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. L’insediamento della cosiddetta Bicamerale infanzia è urgente e non più rinviabile, anche in considerazione delle emergenze che i bambini e i ragazzi stanno vivendo e che ho già segnalato al Governo. Faccio pertanto appello ai presidenti di Camera e Senato, onorevole Lorenzo Fontana e senatore Ignazio La Russa, affinché questo passaggio istituzionale avvenga nel più breve tempo possibile”. A dichiararlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti.

“L’auspicio è che i componenti della Bicamerale possano iniziare quanto prima a dare il loro apporto alle politiche per la piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – prosegue Garlatti -. Le priorità che ho individuato, segnalandole al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono la povertà minorile, la dispersione scolastica, il benessere e la salute mentale dei minorenni, i rischi legati all’uso del digitale e il diritto alla partecipazione delle persone di minore età. Tutte questioni per le quali ho formulato una serie di proposte concrete. Queste, naturalmente, non rappresentano le uniche emergenze, ma sono quelle che a parere dell’Autorità richiedono un’attivazione immediata”.