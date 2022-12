Conferenza sul futuro dell’Europa: Metsola (Parlamento Ue), “la gente vuole più democrazia europea”

Roberta Metsola (Photo SIR/European Parliament)

(Bruxelles) “Nella Giornata dell’Europa del 2021, all’evento inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa, il mio amico e predecessore David Sassoli, ha parlato dell’importanza di un seguito adeguato e significativo ai risultati di questo storico esercizio, da parte delle tre istituzioni, ciascuna al proprio livello di competenza. Sassoli aveva detto: ‘questa visione del nostro progetto europeo sarà la bussola che deve guidare il nostro lavoro nel decennio a venire’”. Citando David Sassoli, la presidente del Parlamento europeo ha aperto a Bruxelles l’evento di feedback della Conferenza sul futuro dell’Europa. 535 i cittadini convenuti dai 27 Paesi membri per discutere con i rappresentanti di Parlamento, Commissione e Consiglio Ue su come dar seguito alle 49 proposte e alle oltre 400 misure identificate per rafforzare l’integrazione comunitaria, avvicinare l’Ue ai cittadini e renderla capace di rispondere ai loro bisogni. Un’Europa coesa, in grado di proteggere i diritti dei cittadini, aperta al mondo. “Sono orgogliosa di stare davanti a tutti voi, in qualità di presidente del Parlamento europeo, per assicurarvi che questa istituzione mantiene la parola data. Siamo stati la prima istituzione a reagire alle vostre proposte. La nostra commissione per gli affari costituzionali è impegnata a lavorare su un’altra relazione, che potrebbe essere votata nelle prossime settimane. Oggi siamo qui riuniti nella casa della democrazia europea, la vostra Assemblea, per fare il punto su ciò che abbiamo fatto”.

Metsola ha spiegato di aver incontrato nei mesi scorsi migliaia di cittadini: “mi chiedono della Conferenza, delle proposte che molti di voi in questa sala hanno contribuito a formulare. Mi chiedono di rafforzare i legami tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti e di aumentare la trasparenza del processo decisionale dell’Ue. Una cosa è stata universalmente chiara: la gente vuole più democrazia europea”.