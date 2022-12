Germania: mons. Hauke (ausiliare di Erfurt), “continuare a lavorare per i diritti, la dignità e il benessere delle persone con disabilità”

Il vescovo ausiliare di Erfurt, mons. Reinhard Hauke, rappresentante della Conferenza episcopale tedesca per la pastorale inclusiva, richiama l’attenzione sulle attuali sfide per le persone con disabilità in una lettera aperta in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Scrive Hauke: “30 anni fa, le Nazioni Unite hanno proclamato la Giornata internazionale delle persone con disabilità per aumentare la consapevolezza dei loro bisogni e promuovere la loro dignità e i loro diritti in tutto il mondo. Da allora sono successe molte cose nella Chiesa e nella società per migliorare la partecipazione delle persone con disabilità”. Il vescovo afferma che “questa convivenza inclusiva non può essere data per scontata e dobbiamo continuare a lavorare per i diritti, la dignità e il benessere delle persone con disabilità”. Nella lettera richiama “la guerra in Ucraina, che sta minacciando la vita e l’incolumità fisica. Tra i rifugiati così come tra quelli rimasti nel Paese ci sono persone con disabilità che stanno soffrendo per gli sconvolgimenti della guerra”. Importante per Hauke il servizio di volontari che si prendono cura di queste persone, in Germania come in Ucraina.