Diocesi: Lucca, morto a 88 anni don Pietro Biagi

(foto diocesi Lucca)

È morto giovedì sera 1 dicembre, all’età di 88 anni nella Casa del Clero di Lucca, don Pietro Biagi. La diocesi fa sapere che il sacerdote deceduto aveva ricevuto il sacramento dell’Unzione degli infermi dal vescovo mons. Paolo Giulietti, quindi accompagnato da don Giovanni Romani fino al momento del trapasso, avvenuto in un clima di preghiera e serenità. Sabato 3 dicembre la salma arriverà nella chiesa di Verciano alle ore 10, dove si terrà un breve momento di raccoglimento, seguito alle ore 11 dai funerali presiedute dal vescovo di Lucca. Le sue condizioni di salute si erano aggravate da circa un anno, tanto che nella chiesa di Verciano era riuscito a tornare e celebrare messa solo per la Pasqua di quest’anno. Da alcuni mesi abitava, assistito, presso la Casa del Clero. Don Pietro Biagi era nato a Lido di Camaiore il 15 Settembre 1934. Entrato nel Seminario arcivescovile di Lucca, dove ha compiuto tutti gli studi, ha ricevuto il diaconato il 20 dicembre 1958 ed è stato ordinato presbitero della diocesi di Lucca il 28 giugno 1959. Nei primi 11 anni di sacerdozio è stato cappellano a Massarosa ed insegnante di religione nella locale scuola media. Il 1 novembre 1971 è stato nominato parroco di Santa Maria a Colle dove è rimasto fino al 18 maggio 1997, spostandosi in seguito nella chiesa di Verciano dove, il 9 aprile 2001, è stato nominato parroco, incarico ricoperto per oltre 20 anni.