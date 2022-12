Brasile: maltempo negli Stati del Sudest. A Nord di Rio de Janeiro due vittime e numerosi senzatetto. La solidarietà della diocesi di Nova Friburgo

Brasile, maltempo negli Stati del Sudest (Foto Desidera)

Gran parte del Brasile sud-orientale è colpito dalle forti piogge di questi giorni, con migliaia di persone evacuate. La situazione peggiore, dopo i nubifragi di mercoledì scorso, si registra nello Stato di Rio de Janeiro, a Nord della metropoli, e soprattutto nei comuni di Macaé, Carapebus e Conceição de Macabu, con un bilancio di due morti e diversi feriti. La diocesi di Nova Friburgo, alla quale appartengono i municipi più colpiti, ha diffuso ieri un comunicato, solidarizzando con la popolazione colpita: “Ci uniamo nella preghiera e nella solidarietà con la raccolta di acqua potabile, prodotti per l’igiene personale, alimenti non deperibili, prodotti per la pulizia, coperte, materassi, vestiti e scarpe per bambini da 0 a 10 anni e pannolini per bambini”. La diocesi informa di avere istituito dei punti di raccolta per tutte le parrocchie del vicariato del Litorale, regione della Diocesi che concentra le comunità colpite dalla pioggia, con la collaborazione della Caritas diocesana. Il vescovo di Nova Friburgo, dom Luiz Antonio Lopes Ricci, ha inviato un messaggio alle comunità colpite: “La mia vicinanza e la mia preghiera ai sacerdoti e ai fratelli e sorelle colpiti dalle forti piogge nei Comuni della nostra Diocesi. Chiedo che le nostre comunità, come di consueto, si mobilitino, insieme alla nostra Caritas diocesana, in aiuti materiali e preghiere per le famiglie colpiti. Restiamo uniti!”. Forte maltempo si registra, più a sud, nelle zone costiere degli Stati di Santa Catarina e Paraná. In quest’ultimo Stato, nella regione di Curitiba, si registrano smottamenti di terreno, con numerose strade interrotte. Per quanto riguarda lo Stato di Santa Catarina, l’arcidiocesi di Florianópolis, in una nota, fa sapere che i trenta Comuni del territorio “soffrono per le forti piogge degli ultimi giorni. L’arcidiocesi di Florianópolis è solidale con le famiglie di Santa Catarina e chiede il sostegno di tutti”. Tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Florianópolis stanno ricevendo donazioni e aiutando i senzatetto nelle loro regioni.