Natale: Agrigento, si rinnova l’appuntamento “Natale sul Colle”

Si rinnova l’appuntamento “Natale sul Colle di Agrigento” organizzato dal Museo Diocesano, dalla Cattedrale di Agrigento, dalla Società Anthos Oltre la Valle, e da Ecclesia Viva, con una serie di appuntamenti che prevede, per il periodo natalizio, momenti culturali, ricreativi, musicali e spirituali nel segno della tradizione del Natale. Come da tradizione – fa sapere la diocesi – il simulacro dell’Immacolata dall’8 dicembre sosterà in Cattedrale, prendendo spunto dalla novella di Pirandello “Visto che non piove”, il Museo Diocesano e la società di servizi Anthos hanno programmato delle visite guidate, il 9 dicembre alle 17.00 e il 10 dicembre alle 11.00, in Cattedrale e al Museo Diocesano, aventi come tema la Vergine Maria nelle testimonianze artistiche. Vari gli appuntamenti in programma ma sono su prenotazione al numero: 327.7549152. Dal 14 al 23 dicembre, dalle ore 17,00 alle 20,00 sarà attiva la Navetta Mudibus.