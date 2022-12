Sanità: oggi a Roma Save the Children celebra i 10 anni di “Fiocchi in Ospedale”, in 14 aziende ospedaliere in Italia a fianco di neo genitori e bimbi

Save the Children celebra i 10 anni di “Fiocchi in Ospedale”, il programma nato per favorire la salute di bambine e bambini e dei loro genitori nei primi 1000 giorni di vita . Fino ad oggi, l’intervento ha coinvolto in Italia 14 aziende ospedaliere, quasi 42mila genitori e più di 38mila tra bambine e bambini, in 9 città. Per l’occasione, Save the Children promuove oggi a Roma l’evento “Cambiare l’inizio della storia 2012-2022 Dieci anni di Fiocchi in Ospedale” che sarà aperto da Francesca Romana Marta, responsabile del programma Fiocchi in Ospedale. Durante l’incontro saranno presentati i progetti pilota di Milano, Napoli e Bari dando vita ad un più ampio confronto su natalità, PNRR, diritto alla salute dei minori e territorialità. Il progetto nasce per rispondere al calo delle nascite che negli ultimi quindici anni si registra in Italia tanto che – si legge in un comunicato diffuso oggi dall’organizzazione – nel 2021, per la prima volta, le nascite sono state inferiori alla soglia simbolica delle 400 mila. Al centro dell’intervento del programma “Fiocchi in Ospedale”, “c’è un approccio precoce ai bisogni di salute di bambine e bambini fin dal momento della gravidanza e nei primi 1000 giorni di vita” e mira a individuare e rispondere con continuità ai bisogni di tutti i futuri e neo genitori, in continuo ascolto delle loro necessità, oltre alla identificazione di particolari fragilità che richiedono interventi in emergenza. Il programma, è presente oggi in 14 ospedali con la collaborazione di 15 partner territoriali. Ha coinvolto 41.489 adulti e 38.200 minori. Ha avviato 10mila percorsi di presa in carico con i servizi sociali e altri servizi del territorio e si è avvalso dell’aiuto di 650 professionisti tra pediatri, ostetriche, mediatori linguistici, assistenti sociali, psicologi, nutrizionisti e assistenti legali, oltre ad aver avviato relazioni strutturate con 180 consultori familiari e 98 servizi educativi per la prima infanzia. “In dieci anni – dice Francesca Romana Marta, responsabile del programma Fiocchi in Ospedale di Save the Children Italia – Fiocchi in Ospedale è stato un punto di riferimento per moltissimi futuri e neogenitori, soprattutto provenienti da contesti di fragilità, che hanno trovato in questo spazio informazione, ascolto, sostegno concreto e la possibilità di accedere ai servizi più appropriati ai loro bisogni”. Save the Children fa sapere che il programma è presente a Torino (Ospedali Maria Vittoria e Martini); Milano (Ospedali Sacco e Niguarda); Ancona (progetto territoriale in raccordo con Ospedale Salesi); Roma (Ospedali San Camillo, Gemelli, Vannini, San Giovanni); Napoli (Ospedale Cardarelli); Pescara (Ospedale Santo Spirito); Bari (Policlinico); Brindisi (progetto territoriale in raccordo con Ospedale Perrino) e Sassari (Cliniche San Pietro).