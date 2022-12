Papa Francesco: al card. Sandri, “mia personale riconoscenza per quanto da lei fatto con dedizione per il bene della Chiesa”

“Rendimento di grazie al Signore per quanto ha compiuto in favore della Sede Apostolica”. E’ il messaggio di papa Francesco al card. Leonardo Sandri, che dopo 15 anni di servizio ha lasciato l’incarico di Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali e che ieri ha celebrato a Roma nella Basilica dei Santi Apostoli il XXV Anniversario di Ordinazione Episcopale. Il Papa ripercorre la vita e gli incarichi che il cardinale ha svolto in tutto il mondo a servizio della Chiesa e dei Papi. “Memore dell’intensa attività svolta da Vostra Eminenza con costante impegno – scrive il Papa – mi è caro esprimerle, signor cardinale, la mia personale riconoscenza per quanto da lei fatto con dedizione per il bene della Chiesa: tutto ciò mi assicura dfi poter ancora contare sulla sua saggio esperienza e cordiale vicinanza”.