Diocesi: Trapani, il 3 dicembre riapre la chiesa parrocchiale di Villa Mokarta ad Erice Casa-Santa

(foto diocesi di Trapani)

Il 3 dicembre viene riaperta, dopo un anno di lavori di ristrutturazione, la chiesa parrocchiale nel quartiere di Villa Mokarta ad Erice Casa-Santa, nella diocesi di Trapani. L’intervento complessivo ha avuto un costo di quasi 600 mila euro finanziati con l’Otto per mille alla Chiesa Cattolica e con il contributo dei fedeli. Alle ore 16.30 i fedeli si raduneranno presso piazzetta vittime della strada in via Tiziano e, dopo una preghiera iniziale, in processione raggiungeranno la chiesa dove si terrà la celebrazione eucaristica per la riapertura (ore 17) presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Saranno presentati i lavori di restauro che hanno riguardato non solo l’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche importanti opere di risanamento e di ripristino della struttura, il rifacimento di finiture interne ed esterne, l’adeguamento liturgico e il restauro della bellissima pala con il Crocifisso glorioso dello scultore romano Ennio Tesei. La Chiesa di San Paolo, primo edificio di culto nato nella diocesi nello spirito del Concilio, riassume la storia dell’ecclesiologia di quegli anni e nelle sue espressioni spaziali e dunque rappresenta un interessante esempio di architettura sacra contemporanea. Il 63% dell’intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento dell’Otto per mille alla Chiesa cattolica erogato dalla Cei mentre il restante 37% ( 216.000 euro) è stato a carico della comunità parrocchiale, che ha però ricevuto a sua volta un contributo di 45.000 euro da parte dell’Otto per mille della diocesi di Trapani.