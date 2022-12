Persone con disabilità: Ravenna, domani a San Vitale visite guidate tattili-sensoriali per non vedenti

Prendere per mano davvero tutti. Per mostrare la bellezza dei nostri mosaici. Questo l’obiettivo delle visite guidate tattili-sensoriali in programma sabato a San Vitale, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre domani. Una particolare esperienza rivolta a tutti ma in particolare a persone non vedenti e ipovedenti e loro accompagnatori.

Verranno utilizzati i sussidi del progetto “Ravenna per mano” (prodotti nell’ambito della legge 77/2006 per l’accessibilità e sviluppato da un comitato composto dal Comune, dal Polo Museale, Opera di Religione, Mar e RavennAntica) che poi da sabato resteranno a disposizione dei turisti nelle biglietterie dei monumenti diocesani, rendendoli, di fatto, più accessibili. Si tratta di otto sussidi pensati per raccontare a tutti i monumenti Unesco a partire dai simboli che li caratterizzano. Agnello, cervo, colomba, conchiglia, monogramma, croce, pavone, stella: simboli da toccare e capire attraverso schede inclusive che presentano caratteri di alta leggibilità, traduzione in Braille e CAA, materiali tattili e con la possibilità di accedere a video in Lis.

Le visite, finanziate dall’Opera di Religionem saranno realizzate dalle guide di “Ravenna Friendly Guides”, specializzata in turismo accessibile. Le visite saranno gratuite, avranno una durata di 50 minuti e partiranno alle 10,30, 11,30, 14,30 e 15,30. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: www.ravennamosaici.it