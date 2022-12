Avvento: diocesi Trapani, un percorso di incontri, riflessioni e festa con i bambini protagonisti

Il tempo di Avvento – l’attesa della nascita del Bambino – sarà vissuto nella diocesi di Trapani con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia e dei bambini. Tante saranno le iniziative, i momenti di riflessioni e le attività con al centro i bambini. Il vescovo ha inoltre definito un percorso con alcuni appuntamenti “dalla parte dei bambini”. S’inizia lunedì prossimo 5 dicembre ad Alcamo presso la parrocchia “Gesù Cristo Redentore” (inizio ore 16.30) con una conversazione a cura di Nino Vallone, docente presso il liceo classico e scientifico di Alcamo agli insegnanti di religione cattolica sul tema “Il Bambino scelta di Dio”. Sarà la seconda tappa, in forma di lectio divina, di un percorso che ha visto gli IRC riflettere sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Sabato 10 dicembre, l’esperienza di “lettura ad alta voce” per i bambini del quartiere Sant’Alberto a Trapani presso la Biblioteca per bambini e ragazzi aperta nella parrocchia “Sant’Alberto” a Trapani (inizio ore 16, con ingresso gratuito con prenotazione presso la parrocchia). Sabato 17 si terrà un convegno per parlare del delicato tema delle adozioni con un pomeriggio dedicato presso il Seminario Vescovile ad Erice Casa-Santa (inizio ore 16.30). Domenica 18 dopo la messa delle 11, intorno a mezzogiorno, il vescovo Pietro Maria Fragnelli inaugurerà la “culla per la vita” nella parrocchia “San Pietro” nel centro storico di Trapani. Nel pomeriggio si terrà una festa con i bambini dei centri di aggregazione giovanile della Caritas diocesana insieme ai piccoli profughi ucraini che sono ospitati presso l’Istituto Incoronata ad Erice Casa Santa.

Infine, sarà dedicato ai bambini il tradizionale pomeriggio che il vescovo riserva nella sua casa a tutti coloro che desiderano fare e condividere gli auguri per il Natale: venerdì 23 dicembre dalle 16 alle 18 si terrà la benedizione dei “bambinelli” del presepe che porteranno i bambini e interventi musicali.