Cammino sinodale: diocesi Siracusa, oggi l’assemblea con l’arcivescovo Lomanto

Oggi pomeriggio, venerdì 2 dicembre, alle 18, si terrà l’assemblea diocesana nel salone “Giovanni Paolo II” del centro convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa. L’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, convoca i fedeli per riprendere il cammino sinodale.

Lo scorso 28 ottobre, sempre in assemblea, era stata introdotta la seconda tappa del Cammino con “I cantieri di Betania” ed era stato avviato il lavoro da svolgere nei vicariati i cui frutti saranno oggetto di studio oggi pomeriggio. Sono invitati a partecipare i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i laici, con particolare riferimento ai membri dei consigli parrocchiali e ai responsabili delle aggregazioni laicali. “Il cammino sinodale è il cammino della Chiesa riunita attorno al suo pastore: è importante quindi che l’assemblea possa esprimerne il volto in tutte le sue espressioni”, si legge. Nel corso dell’assemblea sarà presentata la seconda lettera pastorale dell’arcivescovo Francesco Lomanto, dal titolo “Sanctificati in veritate”.