Pace: domani a Casalecchio di Reno (Bologna) convegno dei pacifisti italiani per i 70 anni in Italia del Mir, il Movimento Internazionale della Riconciliazione

Settanta anni fa, nel 1952, ha preso il via in Italia il Mir (Movimento Internazionale della Riconciliazione), branca italiana dell’Ifor, su iniziativa dei Valdesi Tullio Vinay e Carlo Lupo e i coniugi Quaccheri Ruth e Mario Tassoni. “Da allora – si legge in una nota diffusa oggi dal Movimento – il Mir è impegnato nella nonviolenza intesa come stile di vita personale e politica, attivo in progetti di trasformazione sociale, per l’affermazione della giustizia, dei diritti umani, dell’ecologia, del disarmo, della riconciliazione, dell’ecumenismo di base”. Per ricordare e attualizzare la storia di tante iniziative e lotte, il Movimento organizza domani, sabato 3 dicembre, a Casalecchio di Reno (Bologna) il Convegno “Mir: insieme da 70 anni”, che terminerà in serata con un Concerto di Musica e parole di pace. Si parlerà di “Stile di vita, campagne e esperienze di nonviolenza attiva in rete” grazie anche al contributo e alle testimonianze di altre associazioni impegnate nella nonviolenza, dalla Rete Italiana Pace e Disarmo al Movimento Nonviolento, all’Associazione Papa Giovanni XXIII e Pax Christi. Tutto il convegno – fanno sapere i promotori – il Convegno verrà trasmesso in diretta su YouTube al link: https://www.youtube.com/serenoregistv