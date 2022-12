Natale: Cefalù, venerdì 9 dicembre in cattedrale con Tosca e i suoi “Appunti musicali dal mondo”

Venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21, la diocesi di Cefalù e la Cooperativa Sociale Il Segno organizzano, con il contributo del Comune di Cefalù, un importante momento di riflessione musicale in cattedrale con Tosca e i suoi “Appunti musicali dal mondo – speciale Natale”. L’iniziativa – si legge in un comunicato della diocesi diffuso oggi – è inserita nell’ambito della manifestazione “La via dei Presepi”, organizzata dalla Proloco della cittadina normanna. Quello che Tosca offrirà sarà un vero e proprio viaggio musicale in giro per il mondo, uno spettacolo di suoni e parole, poetico e vibrante che abbraccia lingue e culture. “Se il Vangelo non diventa cultura, non si incarna”, spiega mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. “Il Vangelo visita, fermenta e cambia la cultura di un popolo che, soprattutto nel canto, si fa manifesto”. “Questo evento – dichiara il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello – è occasione per rinnovare la collaborazione tra Comune e Diocesi per la promozione e la realizzazione di eventi e iniziative di alto spessore culturale”. L’ingresso sarà libero dalle 19.30 alle 20.30 e fino ad esaurimento dei posti a sedere.