Svizzera: i vescovi all’ascolto dei giovani sul “futuro della Chiesa cattolica”

Svizzera, incontro dei vescovi con i giovani (Foto Cvs)

L’Assemblea ordinaria della Conferenza dei vescovi svizzeri si è svolta dal 28 al 30 novembre presso il monastero benedettino di Mariastein e durante la prima giornata, i vescovi hanno incontrato giovani e responsabili di servizi pastorali, associazioni e movimenti giovanili cattolici di tutta la Svizzera. L’incontro – si legge in una nota diffusa dalla Cvs – faceva parte del progetto “Insieme sulla via del rinnovamento della Chiesa cattolica in Svizzera” lanciato nel 2019. Il tema principale dell’incontro è stato “Il futuro della Chiesa cattolica in Svizzera dal punto di vista dei giovani”. Circa 30 giovani e responsabili di organizzazioni giovanili provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera hanno condiviso con i vescovi e gli abati territoriali del nostro Paese le loro gioie e preoccupazioni, esperienze di fede e progetti. “Il fervore dei giovani e dei loro rappresentanti era tangibile, così come l’impegno a costruire un mondo più solidale ancorato al messaggio di Cristo”, si legge nella nota che aggiunge: “In un’atmosfera amichevole, i vescovi e i giovani hanno esplorato temi quali i punti di forza e le preoccupazioni attuali dei giovani, l’esperienza personale della fede in Gesù Cristo e le principali sfide nella trasmissione della fede e nel coinvolgimento dei giovani nella vita della Chiesa. I vescovi sono rimasti colpiti dalla pregnanza delle riflessioni. Una sessione plenaria conclusiva ha condiviso i frutti di questi gruppi di lavoro e ha aperto prospettive sul processo sinodale, compresa l’idea di creare un Consiglio dei giovani della CVS”. Sempre sul “cammino di rinnovamento della Chiesa cattolica in Svizzera”, è previsto un incontro con le comunità religiose in occasione dell’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale che si terrà a giugno 2023 a Einsiedeln.