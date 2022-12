Televisione: “Sulla Via di Damasco”, domenica 4 dicembre Tornielli presenta “La Vita di Gesù”

Domenica 4 dicembre, ore 7.30, su Rai Tre, alla trasmissione “Sulla Via di Damasco”, Andrea Tornielli, Direttore editoriale Media Vaticani, ospite di Eva Crosetta, presenterà “La Vita di Gesù”, un testo in cui l’autore ripercorre la vita di Gesù immergendosi nella sua storia, nei suoi gesti, incontri, proprio come ha fatto, in modo del tutto originale. Accompagnati da alcuni brani del libro e dalle clip di alcuni film (“Jesus” di R. Young, “Gesù di Nazareth”di F. Zeffirelli), la prossima puntata del programma di Vito Sidoti, sarà un avvicinamento allo sguardo, alla condizione umana e alla profezia di Gesù, alla scoperta dei suoi insegnamenti. “La grandezza dell’umanità di Gesù, dentro la quale c’è la grandezza della sua divinità – ha detto Tornielli – è qualcosa per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di senso, di essere accolti e perdonati. Il confronto con la vita di Gesù, per questo, è molto interessante anche a chi non crede”.