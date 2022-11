Volontariato: Cesvot, incontro per rinnovare il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”

Cesvot (Centro servizi volontariato Toscana), Regione Toscana e Fondazioni toscane di origine bancaria si sono incontrate per fare il punto sul bando 2023 “Siete presente. Con i giovani per ripartire”. Il bando intende promuovere percorsi di partecipazione per facilitare l’incontro tra generazioni e soprattutto tra giovani e Terzo settore. Lo scorso anno, con il bando 2022, è stato messo a disposizione mezzo milione di euro. Sono previsti percorsi partecipativi affinché i giovani possano ideare, progettare e realizzare eventi culturali, musicali, laboratori, creazione di web radio, contest musicali, fotografici, rassegne cinematografiche. I giovani verranno coinvolti in attività di recupero ambientale, scoperta del territorio, conoscenza e cura di aree protette e di beni attività di riciclo e riuso, miglioramento del rapporto con la natura e della consapevolezza sull’emergenza climatica. Ma anche attività rivolte a ragazzi in difficoltà, soprattutto disabili; rapporti intergenerazionali tra giovani e anziani; problemi legati all’alcol; cultura della legalità.