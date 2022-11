Diocesi: Bologna, da domani a domenica il card. Zuppi in visita pastorale alla zona Borgo Panigale-Lungo Reno

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, sarà in visita pastorale alla zona Borgo Panigale-Lungo Reno dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Ne dà notizia l’arcidiocesi spiegando che il card. Zuppi dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione. Domani, alle 20.15, l’arcivescovo celebrerà i Vespri e presiederà l’assemblea di zona nella chiesa di San Pio X (via Charles Dickens, 1). Venerdì 18, in mattinata, il card. Zuppi incontrerà i malati a Borgo Panigale e nel pomeriggio gli anziani e gli universitari della “terza età”. Alle 20.30 nella chiesa di Nostra Signora della Pace (via del Triumvirato, 36) guiderà la Meditazione biblica. Sabato 19 l’arcivescovo visiterà gli ospiti di Villa Ranuzzi e Bellombra; alle 15 incontrerà i catechisti nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Goffredo Mameli, 5) mentre dalle 16 parteciperà all’incontro coi bambini del catechismo e i genitori. Infine, domenica 20 alle 11 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) il card. Zuppi presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva della visita pastorale.