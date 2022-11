Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Il Papa ha cominciato l’udienza di oggi facendo salire, all’ingresso in piazza San Pietro, cinque bambini sulla papamobile, che dalla loro posizione privilegiata hanno potuto godersi il giro tra i vari settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini. Francesco, seduto a bordo della jeep bianca scoperta, ha salutato e benedetto la folla dei fedeli, prendendo in braccio e baciando anche molti bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana gli hanno porto. Prima di compiere l’ultimo tratto del tragitto in papamobile, destinazione la sua postazione al centro del sagrato, il Papa si è congedato dai suoi piccoli ospiti facendoli scendere uno a uno.