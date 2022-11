Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è “molto preoccupato” per il missile esploso sul territorio polacco. Lo ha reso noto il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, in un comunicato indicando che Guterres confida in un’indagine approfondita. “È assolutamente necessario – ha dichiarato Haq – evitare un’escalation della guerra in Ucraina”. Il segretario generale dell’Onu, infine, invia le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.