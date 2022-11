Città dell’uomo: da domani online il sito della rivista “Appunti di cultura e politica”. Caimi, “nel solco della tradizione cattolico-democratica”

Sarà in rete domani, giovedì 17 novembre, il sito della rivista “Appunti di cultura e politica”. La rivista, finora pubblicata solamente in formato cartaceo con la casa Editrice Morcelliana, aggiunge una nuova dimensione alla sua attività. Luciano Caimi, presidente della Città dell’uomo e direttore della rivista, afferma: “Come associazione siamo certi che con la duplice versione, la voce di ‘Appunti’ riuscirà ad essere molto più incisiva nel pubblico dibattito intorno ai temi politici, istituzionali, socioculturali che da sempre ci stanno a cuore. Rispetto ad essi continueremo a riflettere con la sensibilità rigorosa ma aperta, ereditata dalla tradizione cattolico-democratica, cui sentiamo di aderire in modo convinto, nella consapevolezza che si tratta di un patrimonio ideale, politico-culturale, spirituale meritevole di essere continuamente svolto ed elaborato in rapporto ai problemi via via insorgenti dal sempre più complesso divenire storico”.

A coordinare le pubblicazioni del sito web della rivista sarà Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea all’Università Iulm di Milano. Ad affiancarlo un gruppo di coordinamento composto da Luciano Caimi, Paolo Corsini, Andrea Michieli, Franco Monaco, Vittorio Sammarco, Maria Grazia Tanara, Francesca Taverna, “oltre alla redazione che, nelle ultime settimane, si è ampliata”, spiegano a Città dell’uomo.

“Le pubblicazioni online saranno continue e corredate da una newsletter che informerà gli abbonati delle novità editoriali. La versione online della rivista sarà suddivisa in sette rubriche: 1. punti di vista (per una nostra lettura dei fatti); 2. contributi (per articoli di informazione, approfondimento, riflessione); 3. dibattiti (che ospiterà articoli per un confronto e una ricerca comunitaria); 4. rassegne (in cui presenteremo e interpreteremo ciò che ci ha stimolato nel panorama dell’informazione); 5. letture (recensioni e analisi di testi interessanti); 6. documenti (aggiornamenti sul dibattito e sulle ricerche in atto); 7. notizie (articoli che danno conto di ciò che accade nella Chiesa, nella società, nel mondo, nell’associazionismo)”.