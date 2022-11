Venezuela: vescovi, fino al 19 novembre la Settimana per la prevenzione degli abusi contro bambini, bambine e adolescenti

“Una attività annuale con l’obiettivo di informare la collettività sugli ambiti dell’abuso, che si presenta sotto diverse forme (abuso di potere, di coscienza e sessuale) e sottolineare l’importanza di promuovere la cultura del buon trattamento nella società”: è questo lo scopo della Settimana per la prevenzione degli abusi contro bambini, bambine e adolescenti che la Conferenza episcopale venezuelana (attraverso la Commissione apposita), la Conferenza venezuelana dei religiosi e religiose (Conver) e l’Associazione venezuelana dell’educazione cattolica (Avec) promuovono dal 14 al 19 novembre, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione degli abusi contro i bambini e gli adolescenti che si celebra in tutto il mondo il 19 novembre. La Chiesa venezuelana sta diffondendo materiale informativo attraverso le piattaforme digitali perché la Chiesa e la società diventino “un luogo sicuro per bambini e adolescenti”. La Commissione nazionale per la prevenzione è formata da una équipe multidisciplinare di vescovi, sacerdoti, religiosi, laici e laiche per promuovere la cultura del buon trattamento, attenzionare i presunti casi di abusi nelle diocesi e realizzare iniziative di formazione e prevenzione.