Diocesi: Savona, con “Natale in cattedrale” il presepe visto dagli studenti in una mostra. Adesioni al progetto entro il 18 novembre

Nell’ambito delle iniziative natalizie 2022 promosse dal Gruppo di lavoro attivo presso la Direzione del complesso museale della cattedrale e dell’Ufficio pastorale scolastica della diocesi di Savona-Noli viene offerta agli istituti comprensivi e alle scuole paritarie l’opportunità di utilizzare le cappelle laterali del duomo (una per ogni istituto) per l’esposizione di propri elaborati sul tema del presepe.

Ciascuna scuola potrà gestire in totale autonomia la realizzazione di tali elaborati, non necessariamente vincolati alla riproposizione del presepe tradizionale e nel rispetto dei processi formativi di inclusione in atto all’interno degli istituti e delle classi. Gli allestimenti saranno effettuati dalle scuole stesse, con l’eventuale collaborazione di questi uffici, dal 12 al 16 dicembre, previo accordo per un sopralluogo.

“Natale in cattedrale” rappresenta un importante evento di promozione e conoscenza degli obiettivi educativi e dei contenuti didattici che le scuole si prefiggono nella realizzazione delle attività per celebrare il Natale. Il progetto intende sollecitare altresì il coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie e dei fedeli che frequentano la cattedrale e che potranno liberamente apprezzare la bellezza e la significatività degli elaborati artistici, che di certo meriteranno tutti la dovuta attenzione e visibilità.

L’esposizione durerà per l’intero periodo natalizio dal 17 dicembre e per tutto il mese di gennaio 2023 con libera accessibilità di visita negli orari di apertura (mattino 8,30 – 12 e pomeriggio 16 – 17,30), ad eccezione di concomitanze con le celebrazioni liturgiche. Le adesioni al progetto da parte delle scuole vanno inviate entro il 18 novembre via e-mail scrivendo a visitasistina@diocesisavona.it.