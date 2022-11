Cop27: Unicef, al via iniziativa per proteggere 15 milioni di bambini in 8 Paesi a rischio

Unicef sta lanciando una nuova iniziativa di finanziamento per il clima al fine di migliorare la resilienza climatica dei Paesi e la preparazione alle catastrofi per i bambini e i giovani e per rafforzare la protezione dei bambini dagli impatti di future catastrofi legate al clima. Si prevede la protezione di 15 milioni di bambini in 8 Paesi a rischio, tramite l’iniziativa Today and tomorrow, una soluzione di finanziamento integrata per il cambiamento climatico che, per la prima volta, combina il finanziamento di programmi di immediata resilienza climatica e di prevenzione dei rischi per i bambini di oggi, con un uso innovativo del finanziamento del trasferimento del rischio fornito dal mercato assicurativo per i disastri ciclonici di domani. La piattaforma di finanziamento combinata è progettata per aiutare i Paesi ad affrontare gli impatti attuali e crescenti della crisi climatica, preparandosi al contempo alle emergenze future e rispondendo rapidamente a esse quando si verificano. I bambini e i giovani sono un gruppo di popolazione gravemente vulnerabile, tra i più colpiti dal rischio di disastri e dai cambiamenti climatici, compresi gli effetti di eventi meteorologici estremi come i cicloni. L’anno scorso, l’Indice di rischio climatico per i bambini dell’Unicef ha stimato che 400 milioni di bambini (quasi 1 bambino su 6 a livello globale) sono attualmente altamente esposti ai cicloni. Nel suo progetto pilota iniziale di tre anni, Today and tomorrow dell’Unicef si concentrerà su 8 Paesi in quattro bacini ciclonici globali: Bangladesh, Comore, Haiti, Figi, Madagascar, Mozambico, Isole Salomone e Vanuatu. Per portare avanti questo impegno, l’Unicef sta raccogliendo 30 milioni di dollari per l’iniziativa e chiede ad altri partner pubblici e privati di intervenire per contribuire a colmare il crescente deficit di finanziamenti umanitari per la protezione dei bambini e dei giovani dalle catastrofi. Oltre a sollecitare i governi e le grandi imprese a ridurre rapidamente le emissioni, l’Unicef esorta i leader “ad agire immediatamente per proteggere i bambini dalla devastazione climatica, adattando i servizi sociali critici su cui fanno affidamento”.