Sport: Libera, domani a Roma “Tutti in campo!”, una mattinata con atleti medagliati olimpici e studenti

“Tutti in campo! Lo sport può dare una mano per un’ Italia migliore”. Una mattina con campioni e studenti con al centro la grande bellezza dello sport. Rappresentanti di Libera e atlete e atleti dei diversi gruppi sportivi delle Forze di Polizia dialogheranno con gli studenti del Liceo sportivo San Paolo dell’Istituto Murialdo di Roma, alla presenza del vice presidente vicario del Coni, Silvia Salis, e del presidente del Comitato paralimpico regionale Lazio, Armando Marco Iannuzzi. Appuntamento domani, giovedì 17 novembre, alle ore 10, presso la Casa del Jazz, in Viale di Porta Ardeatina a Roma, bene confiscato e gestito dalla Fondazione Musica.

“Un’occasione d’incontro e di dialogo aperto sui tanti aspetti che lo sport sta vivendo, dalla lotta al doping a quella contro ogni forma di violenza e razzismo. Nella consapevolezza che proprio la difesa dei valori fondamentali dello sport sia un modo per crescere una gioventù più attenta e responsabile”, si legge in una nota di Libera.

Saranno presenti per le Fiamme Gialle, Domenico Montrone, medaglia olimpica di canottaggio, Oxana Corso, campionessa olimpionica paraolimpica, Max Mandusic, campione italiano salto con l’asta; per le Fiamme Azzurre, Clemente Russo, vicecampione olimpico pugilato Pechino 2008 e Londra 2012, Oney Tapia, dell’atletica leggera paralimpica; per il Centro sportivo Carabinieri, Flavio Bizzarri, nuotatore, Enrica Rinaldi, medaglia di bronzo campionati europei di lotta; per le Fiamme Oro, Maria Centracchio, judoka, bronzo alle Olimpiadi di Tokio; Vincenza Petrilli, campionessa arciere paralimpica, oro a Tokyo. Coordinerà Lucilla Andreucci, ex maratoneta azzurra e referente Sport per Libera. Chiuderà la mattinata la testimonianza di Susy Cimminiello, familiare di vittima innocente delle mafie.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal protocollo tra Dipartimento Pubblica Sicurezza e Libera per la promozione di attività culturali ed educative aventi ad oggetto la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità in favore di studenti e cittadini.