Diocesi: Siena, domani il card. Lojudice incontra gli operatori sanitari

Domani, giovedì 17 novembre, alle ore 17,15, presso la chiesa parrocchiale della Beata Anna Maria Taigi in Via Liguria 6 a Siena (Vico Alto) si terrà l’incontro su “La Chiesa di Siena si mette in ascolto del mondo impegnato nella sanità” promosso dal Servizio della pastorale sanitaria dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. La Chiesa cattolica sollecitata da Papa Francesco ha intrapreso un cammino sinodale caratterizzato principalmente dall’ascolto.

Il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, sarà a colloquio con gli operatori sanitari.

Interverranno Michele Aurigi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena, Davide Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, Lucia Grazia Campanile, direttore dell’Ospedale Campostaggia Usl Toscana Sud/Est, Antonio D’Urso, direttore generale dell’A