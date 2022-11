Solidarietà: Medicina solidale, visite mediche e pacchi alimentari per le famiglie di Tor Pignattara a Roma

Domani, 17 novembre, alle ore 14,30 presso la Comunità evangelica di Via Vincenzo Maculani 23 a Roma (Tor Pignattara) i medici e i volontari dell’associazione Medicina solidale effettueranno un nuovo intervento di strada per assistere e visitare oltre 65 nuclei familiari italiani e di immigrati in difficoltà economica e sociale. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di mappatura delle fragilità sociali non intercettate dai servizi pubblici nella capitale. Il prossimo intervento sarà il 29 novembre nella zona di Rebibbia. Domani sono previste visite mediche specialistiche soprattutto pediatriche e di medicina generale. Inoltre, verranno distribuiti oltre 65 pacchi alimentari che contengono gli alimenti base per il sostentamento di una famiglia: olio, pasta, zucchero e farina. “Prosegue il nostro impegno nelle periferie della capitale – spiega Lucia Ercoli, coordinatrice scientifica di Medicina solidale – per mappare ed intercettare il disagio, sempre crescente, nella nostra città. Pandemia e caro energia sono i virus più pericolosi che stanno mettendo in ginocchio sempre più famiglie. Occorre mappare dal basso le nuove emergenze sociali e su questo sin da ora ci mettiamo a disposizione delle autorità per un nuovo lavoro di rete ormai assolutamente necessario”.