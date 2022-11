Don Carlo Gnocchi: Sant’Angelo dei Lombardi, giovedì 17 novembre intitolazione via e veglia di preghiera per il 120° della nascita

Proseguono le iniziative in ricordo del 120° anniversario della nascita di don Carlo Gnocchi. A Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), dove dal 2006 è presente un Polo specialistico riabilitativo della Fondazione, presso l’ospedale Criscuoli-Frieri, giovedì 17 novembre il beato don Gnocchi sarà ricordato in due momenti: uno civile, l’altro religioso.

Alle ore 16, si terrà la cerimonia di intitolazione della via don Carlo Gnocchi, mentre a seguire, alle ore 17, presso la cattedrale, ci sarà una veglia di preghiera, presieduta dall’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, mons. Pasquale Cascio, con la partecipazione del presidente della Fondazione, don Vincenzo Barbante.