Maltrattamenti minori a Ischia: mons. Pascarella (vescovo), “sconcerto” per quanto avvenuto. “Diocesi mette a disposizione professionisti per sostegno psicologico”

Il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, esprime sconcerto nell’apprendere degli episodi di maltrattamento di minori ad opera di alcune religiose dell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme. “Ogni luogo educativo – tanto più un luogo educativo che si ispira ai valori del Vangelo e agli insegnamenti della Chiesa – dovrebbe essere un luogo sicuro, in cui l’educazione, l’accoglienza e l’istruzione favoriscono la crescita sana e integrale dei minori, senza alcun tipo di violenza e maltrattamenti”, si legge in una nota. “Il vescovo, raccomandando alla Misericordia di Dio tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda, manifesta la sua piena fiducia nell’operato della magistratura, affinché facendo luce sull’accaduto possa arrivare al più presto ad esprimere un giudizio giusto e definitivo, in modo da restituire ai bambini coinvolti la serenità e l’equilibrio che i suddetti episodi hanno turbato”, prosegue la nota. Per favorire tale serenità, laddove fosse ritenuto opportuno dalle autorità e dalle istituzioni competenti, “la diocesi, pur non essendo diretta responsabile dell’Istituto e delle religiose coinvolte, mette a disposizione un’équipe di professionisti per il sostegno psicologico ai bambini protagonisti, loro malgrado, di questa triste vicenda”.