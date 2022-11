Editoria: Gruppo San Paolo al “Bookcity Milano 2022” con 10 appuntamenti

Anche il Gruppo editoriale San Paolo sarà presente al “Bookcity Milano 2022” in programma da oggi a domenica 20 novembre. Tra i 10 eventi targati San Paolo nella programmazione della festa del libro e della lettura che vedrà coinvolti diversi luoghi della città, tre sono gli appuntamenti organizzati per venerdì 18 e sabato 19 novembre. Venerdì, dalle 15.30 presso l’aula studio del Circolo Filologico Milanese, “La storia, la filosofia e il male nella medicina. La costruzione del pensiero medico tra logica, filosofia, innovazione e crudeltà” con Federico Perozziello e Luciano Tellaroli. Alle 17.30, alla Libreria San Paolo di via Pattari 6, “L’attualità di ‘Lettera a una professoressa’” con Giovanna Venturino, don Fabio Landi, Marco Pappalardo, autore di “Cara scuola ti scrivo … !”, la redazione di Nerofrizzante, Giuseppe Nibali e le testimonianze degli studenti “coautori”.

Alle 21 di sabato 19 novembre, nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Sala, “La grammatica è un ponte tra mondi diversi” con suor Naike Monique Borgo e Vera Gheno.