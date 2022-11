Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, al via domani un corso online sul documento “Incontriamo Gesù”

Prenderà il via domani, giovedì 17 novembre, un corso per conoscere e approfondire i contenuti del documento “Incontriamo Gesù”, gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia redatto dalla Cei. A promuoverlo è l’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi in collaborazione con la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale di Massa Carrara-Pontremoli. L’iniziativa formativa, rivolta ai catechisti, si articolerà in quattro incontri online (su piattaforma Zoom) da un’ora ciascuno con un secondo link per eventuali domande, nella sera di giovedì 17 e 24 novembre, 1° e 15 dicembre, dalle 21 alle 22.

I primi due incontri, spiega una nota, saranno di carattere generale mentre i successivi due saranno sul IV capitolo del documento (Testimoniare e narrare. Formare servitori del Vangelo) su cui la diocesi dovrà produrre una verifica/riflessione, aggiungendo dei richiami al documento sulla Formazione dei catechisti del 2006.