Riconoscimenti: Università Cattolica, mercoledì 23 novembre sarà conferita laurea honoris causa in Scienze dell’antichità al card. Gianfranco Ravasi

Mercoledì 23 novembre in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sarà conferita la laurea honoris causa in Scienze dell’antichità al card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

La cerimonia di inaugurazione si aprirà, alle ore 9.45, nella basilica di Sant’Ambrogio con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Alle ore 11.30, nell’aula Magna dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 – Milano), dopo l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, il rettore Franco Anelli pronuncerà il discorso inaugurale, al termine del quale mons. Delpini terrà il suo saluto in qualità di presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Ateneo.

Sarà il preside di Lettere e filosofia, Andrea Canova, a leggere le motivazioni, con cui la Facoltà ha attribuito il riconoscimento accademico al presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura: “Per il suo intrinseco valore di studioso, per il lungo servizio nelle istituzioni ecclesiali, che ne ha messo in piena luce l’adesione profondamente vissuta agli ideali dell’umanesimo cristiano e per il costante rapporto con l’Università Cattolica negli anni della sua prefettura alla Biblioteca Ambrosiana, il card. Gianfranco Ravasi appare meritevole di essere insignito dalla Facoltà di Lettere e filosofia della laurea magistrale honoris causa in Scienze dell’antichità”.

Dopo il conferimento della laurea honoris causa, il card. Ravasi enuncerà la prolusione dal titolo “Cosa hanno in comune Gerusalemme e Atene? L’umanesimo cristiano antico”.

La cerimonia potrà essere seguita anche dalle aule collegate e in diretta streaming dal sito www.unicatt e sui social @Unicatt.