Diocesi: Savona-Noli, un miniciclo di conferenze su “Musica, fede e trascendenza”

Con il patrocinio della diocesi di Savona-Noli e della città di Savona la parrocchia Sant’Andrea Apostolo e l’associazione culturale Athena Musica organizzano il miniciclo di conferenze su “Musica, fede e trascendenza”. Prossimo appuntamento il 17 novembre (20.45): si parlerà di “Musica, fede e trascendenza nella teologia di Urs von Balthasar” con Giovanni Guanti, docente ordinario di Musicologia e Storia della musica presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il 24 novembre la pianista, musicologa e teologa Chiara Bertoglio affronterà il tema della “Trinità e musica nei Padri della Chiesa”. Fra le sue numerose registrazioni sono da ricordare il progetto in corso dedicato alla ricezione di Bach in Italia. Il suo libro sulla teologia della danza (“Il Signore della danza”) è stato definito “geniale” dal biblista card. Gianfranco Ravasi. È stata insignita del Premio delle Pontificie Accademie per un giovane studioso e tiene corsi per le facoltà teologiche dell’Emilia Romagna e dell’Italia settentrionale. Il 1° dicembre si parlerà de “I linguaggi dell’ineffabile. Musica e mistica: tradizioni ebraiche e cristiane a confronto” con Laurence Wuidar e Enrico Fubini. La prima si occupa di filosofia della musica, del pensiero musicale medievale e rinascimentale nei suoi intrecci con la storia della medicina e della teologia e del simbolismo musicale patristico. L’interesse di studio del secondo sono invece la storia dell’estetica e del pensiero musicale e il rapporto tra la musica e il pensiero ebraico. Insieme hanno scritto il recente libro che dà il titolo alla conferenza.