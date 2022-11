Diocesi: Siracusa, “avviato procedimento penale canonico su sacerdote denunciato per violenza da un giovane”

“In merito alla notizia relativa alla denuncia di un giovane di 21 anni alla Questura di Siracusa per violenza sessuale, è bene precisare che il sacerdote dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi”. Lo riferisce in una nota la diocesi di Siracusa che evidenzia inoltre che “quando l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote”.

La Curia di Siracusa precisa anche che “il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella diocesi di Siracusa senza alcun incarico”. “Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei confronti del sacerdote un provvedimento di interdizione dall’esercizio pubblico del ministero”.