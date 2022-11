Giornata vittime abusi: diocesi Siena e Montepulciano, una messa con il card. Lojudice e un incontro con suore ed educatori

Una celebrazione eucaristica nella II Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. La organizzano, venerdì 18 novembre, le diocesi di Siena-Colle di Val di D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza. A presiederla, sarà il card. Augusto Paolo Lojudice, alle 17.30, nell’Istituto “Antoniano” di Montepulciano in Piazza di S. Francesco, 2. Nella struttura vengono accolti attualmente 25 minori e 7 mamme. Prima della messa, alle 16.30, il card. Lojudice incontrerà le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo di S. Annibale M. Di Francia, gli educatori e i volontari. Sarà presente anche Antonio Sangermano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

L’appuntamento, istituito in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà. Il tema che accompagna questo secondo appuntamento di consapevolezza e comunione è tratto dal Salmo 147: “‘Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite’. Dal dolore alla consolazione”. Per animare la Giornata sono stati predisposti alcuni sussidi e un manifesto che saranno resi disponibili sul sito https://tutelaminori.chiesacattolica.it/.