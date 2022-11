Diocesi: Bolzano-Bressanone, giovedì 17 novembre il convegno “Victims first” su tutela dei minori e prevenzione

Dal 2010 la diocesi di Bolzano-Bressanone affronta sistematicamente l’abuso di potere e violenza sessualizzata nella Chiesa attraverso il Centro di ascolto istituito in aiuto delle vittime e le iniziative nel campo della prevenzione. Ogni anno il Servizio diocesano per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, guidato da don Gottfried Ugolini, organizza un convegno sul tema, aperto a personale ecclesiale, collaboratori e interessati. Quest’anno l’appuntamento è giovedì 17 novembre, alle 9, nel Centro pastorale a Bolzano con il titolo “Victims first”, le vittime prima di tutto. Il convegno 2022 è aperto dal vescovo Ivo Muser, che nella sua responsabilità punta sul lavoro prioritario della prevenzione di ogni forma di abuso.

Il programma del convegno, con traduzione simultanea, prevede in mattinata due relazioni e successiva discussione. Dagmar Hörmandinger, responsabile del Dipartimento prevenzione della violenza e tutela di bambini e giovani nella diocesi di Linz (Austria), parla di “Concetti di protezione come atteggiamento vissuto in comune”, che aiutano a creare vicinanza e rapporto con le vittime. Nella seconda relazione sul tema “La doppia responsabilità della Chiesa. Conseguenze dell’affrontare l’abuso”, Peter Beer, professore all’Istituto di antropologia (Iadc) della Pontificia Università Gregoriana a Roma, presenta una proposta di come elaborare i casi di abuso nella Chiesa locale. Le due relazioni sono trasmesse in diretta streaming sul sito web della diocesi in collaborazione con Radio Grüne Welle.

Nel pomeriggio seguono workshops con gli esperti su aspetti specifici, tra cui le conseguenze sulle condizioni psicosociali dei minori maltrattati, gli effetti del trauma nell’adulto, quando e come va fatta una segnalazione all’autorità giudiziaria, le best practices nella protezione in comunità e istituzioni, l‘impegno degli investigatori nelle indagini e nell’ascolto di minori. Il convegno si conclude con la presentazione dei risultati del lavoro nei gruppi. Per il programma in dettaglio e le iscrizioni online al convegno: www.bz-bx.net/it/convegnoabusi2022.html.