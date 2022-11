Pace: Emergency, a Catania una “Escape room” per sensibilizzare alla pace

Il 18 e il 19 novembre a Catania, dalle 16 alle 21, i volontari di Emergency organizzano un’esperienza ludico-educativa dal titolo “Escape war: Uscire dalla follia della guerra si può!” nei locali di via Etnea 350. Riflettori puntati sugli orrori e le conseguenze umanitarie di tutte le guerre e nello specifico sul conflitto che da oltre quaranta anni devasta l’Afghanistan. “La guerra non è un gioco ma giocare ha il potere di sensibilizzare anche su temi di capitale importanza e drammaticamente attuali”, afferma Emergency. L’evento avrà luogo nei locali del temporaneo Negozio di Natale di Emergency, che sarà attivo dal 25 novembre al 24 dicembre per permettere anche l’acquisto di regali in ottica eco-solidale, e metterà alla prova i partecipanti simulando contesti di emergenza ambientati nell’ospedale da guerra di Emergency nella città di Lahskar-Gah attraverso una “Escape room”. I giocatori, in un lasso di tempo di 30 minuti, dovranno riuscire a mantenere i nervi saldi e mettere insieme tutti gli indizi necessari per compiere la propria missione di soccorso. Un’esperienza di gioco ma ricca di significato e profondità per prendere coscienza delle conseguenze nefaste della guerra. La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-escape-war-465417465167.