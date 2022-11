Papa Francesco: udienza, “dolore e preoccupazione per attacco missilistico in Ucraina”, “evitare nuova escalation”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ho appreso con dolore e preoccupazione la notizia di un nuovo e più forte attacco missilistico in Ucraina. Preghiamo il Signore perché converta i cuori di chi conta ancora sulla guerra e faccia prevalere sulla martoriata u un desiderio di pace, per evitare una nuova escalation e aprire la strada al cessate il fuoco e al dialogo”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti in lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli in piazza San Pietro. Francesco ha inoltre elevato la sua preghiera “per le vittime innocenti dell’attacco terroristico avvenuto nei giorni scorsi a Istanbul”. “La nostra incessante preghiera è anche per la martoriata Ucraina”, ha proseguito il Papa: “il Signore dia agli ucraini consolazione, fortezza nella prova e speranza di pace”, ha proseguito Francesco. “Possiamo pregare per l’Ucraina dicendo: ‘Affrettati, Signore!”, l’invocazione di Francesco.