Diocesi: Napoli, domani si presenta il primo Festival di musica sacra

Domani, giovedì 17 novembre, alle ore 11 nel Salone del Palazzo arcivescovile a Donnaregina, a Napoli, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del primo “Napoli Musica sacra Festival 2022” che prevede cinque concerti e due seminari, in alcune delle chiese più importanti della città, a partire dal 18 novembre, a cura di Luigi Grima e dell’Associazione Discantus in collaborazione con il comune di Napoli e l’arcidiocesi di Napoli. Intervengono mons. Gennaro Matino, mons. Vincenzo De Gregorio, Teresa Armato, assessore al comune di Napoli, il maestro Luigi Grima.