Austria: “Kinderhotel Collegialitat”, un albergo per le vacanze dei bambini disabili con le loro famiglie

Anche per questa estate è stata ribadita l’offerta turistica per minori disabili da parte della Caritas austriaca: a partire dal 2019 è stato avviato un nuovo progetto alberghiero dedicato e, a seguito dei rinvii legati alla pandemia, dopo la pausa forzata del 2020, offre ora settimane di vacanza tutto l’anno per bambini e giovani con disabilità intellettive o multiple dai 6 ai 17 anni. L’offerta, complementare alle attività familiari, offre proposte di svago, ma anche cure, formazione e assistenza da parte di personale pedagogicamente formato. L’hotel può ospitare fino a otto bambini e ragazzi nello stesso tempo. A tal fine, una parte della vecchia sede della scuola “Am Himmel” a Döbling è stata ristrutturata e ridisegnata per essere priva di barriere architettoniche. Oggi è diventato il “Kinderhotel Collegialität”, con la gestione diretta della Caritas di Vienna. Ha spiegato oggi, monsignor Michael Landau, direttore della Caritas austriaca, con un comunicato stampa, che “gli ultimi due anni hanno portato un onere aggiuntivo per molti parenti a causa della pandemia”. Con l’hotel per bambini di recente apertura ora ci sono cure professionali per le persone sofferenti, ha detto Landau. La Caritas offre da diversi anni proposte di vacanze assistite per lunghi periodi o fine settimana, ma in posti diversi e con poca disponibilità. A oggi la Caritas viennese è stata in grado di sostenere circa 40 bambini e giovani con disabilità nei fine settimana e durante i periodi di vacanza all’anno.