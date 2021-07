Haiti: Unicef, arrivate le prime 500.000 dosi di vaccino

“Fino all’altro ieri, Haiti era l’unico paese delle Americhe senza una singola dose di vaccini per il Covid-19. Ieri 500.000 dosi di vaccino sono state donate dal governo degli Stati Uniti attraverso Covax e sono arrivate a Port-Au-Prince, la capitale di Haiti”. Lo annuncia Jean Gough, direttore regionale Unicef per l’America Latina e i Caraibi, spiegando che nell’isola caraibica nei primi 5 mesi di quest’anno il numero di contagi e di morti sono quasi raddoppiati, in un Paese colpito da violenza urbana tra gruppi armati, crescente insicurezza e scontri tra bande che ostacolano le operazioni umanitarie nella periferia di Port-au-Prince. “Nel contesto di Haiti, dove la resistenza nei confronti dei vaccini è alta – spiega -, raggiungere le comunità con dosi di vaccini non garantisce che vogliano farsi vaccinare. Secondo i risultati preliminari di uno studio di percezione sostenuto dall’Unicef e condotto dall’Università di Haiti in giugno, solo il 22% degli haitiani accetterebbe di essere vaccinato”. Insieme alle autorità haitiane, all’Organizzazione Panamericana della sanità e ad altri partner, l’Unicef si impegna a fare sforzi straordinari per rispondere al bisogno di vaccini a lungo atteso ad Haiti fino a quando i gruppi più vulnerabili della popolazione non saranno protetti contro il Covid-19.