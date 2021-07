Francia: presidente Macron al Santuario di Lourdes venerdì 16 luglio

Domani pomeriggio il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron visiterà il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. È la Conferenza episcopale francese a darne oggi ufficialmente annuncio ricordando nella nota che è la prima visita di un Presidente della V Repubblica “al più grande Santuario cattolico in Francia e uno dei più grandi nel mondo”. Il Capo dello Stato arriva a Lourdes in occasione del passaggio del Tour de France negli Alti Pirenei. Con la sua visita, il presidente Macron, si legge nel comunicato dei vescovi francesi, “vuole dimostrare il suo sostegno a una città duramente colpita dalle conseguenze economiche e sociali della crisi sanitaria”. Ad accogliere il Capo dello Stato, saranno il Delegato Apostolico per il Santuario, Mons. Antoine Hérouard, e il Rettore del Santuario, Mons. Olivier Ribadeau Dumas. Per circa un’ora il Presidente farà visita al Santuario e sicuramente al centro delle discussioni ci sarà anche il piano di rilancio di Lourdes varato dallo Stato, dalla Città e dal Santuario. Questa visita coincide con la seconda edizione di “Lourdes United”, pellegrinaggio digitale globale, seguito durante la prima edizione da 80 milioni di persone in tutti i continenti.