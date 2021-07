Diocesi: Reggio Calabria, ieri mons. Morrone in visita al Grande Ospedale metropolitano. “Il sistema sanitario sia gratuito per tutti”

“Il sistema sanitario, come Papa Francesco ci ha ricordato in questi giorni, dovrebbe essere – per una visione della democrazia compiuta – un servizio gratuito per tutti, soprattutto per chi non ha possibilità economica, perché è negli ultimi che Dio ripone la sua presenza”. Lo ha detto mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, rivolgendosi al personale medico e sanitario del Grande Ospedale metropolitano, presso il quale si è recato, ieri, in visita in occasione della celebrazione della memoria di San Camillo de Lellis. “Grazie per quanto di buono avete fatto, anche nel periodo drammatico della pandemia e per quanto di buono fate, ogni giorno, in questo luogo di grande sofferenza”, ha detto il presule, il quale, ancora parlando ai sanitari, ha evidenziato che “con la vostra opera rendete questo luogo di sofferenza un luogo di speranza e vita”.