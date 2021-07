Diocesi: Grosseto, al via le iniziative per i 400 anni dalla morte del venerabile Giovanni di San Guglielmo

In vista del 14 agosto, data che segna i 400 anni dalla morte del venerabile padre Giovanni Nicolucci, avvenuta a Batignano nel 1621, il comitato della diocesi di Grosseto, diocesano costituito dal vescovo Rodolfo Cetoloni per promuovere la conoscenza di questa figura di mistico e ministro della Parola e del perdono di Dio, ha definito alcune iniziative che si terranno nelle prossime settimane. Oggi, giorno della nascita di padre Giovanni, nel 1522, una delegazione diocesana – guidata da don Pier Mosetti, incaricato di presiedere il comitato – si recherà a Montecassiano, paese che ha dato i natali al venerabile. Contestualmente a Batignano sarà celebrata la Messa alle ore 18.30. La sera del 25 luglio, a Tirli, ore 21, ritrovo alla chiesa verso l’eremo di Sant’Anna, dove il venerabile ha predicato. Il 2 agosto, festa del Perdono d’Assisi, alle 18 Messa a Batignano, poi preghiera e meditazione a piedi verso la località Santa Lucia. Il 7 agosto, invece, alle 21 al convento di Santa Croce di Batignano serata di musica e ascolto di testi e racconti sul venerabile. L’appuntamento clou sarà, comunque, quello del 13 agosto, quando – informa la diocesi – alle 18.30, presso il campo sportivo di Batignano, sarà celebrata la Messa solenne con il vescovo, il clero diocesano, gli agostiniani scalzi e i fedeli, in memoria della morte di Giovanni di San Guglielmo, avvenuto la mattina del 14 agosto 1621.